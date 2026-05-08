ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಯತ್ನ
ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಯೊಂದು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಸಫಾರಿ ಜೀಪಿನತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : May 8, 2026 at 1:33 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಕೋಪಗೊಂದ್ದು ಸಫಾರಿ ಜೀಪಿನತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಯ ವರ್ತನೆ ಕಂಡು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೆಲಕಾಲ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜೀಪು ಚಾಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಾಡಾನೆ ಕೆಲ ದೂರದವರೆಗೂ ಜೀಪನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ.
ಕಾಡಾನೆ ಜೀಪಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಜೀಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಆನೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೆಣಕದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗ ಮಧು ಎಂಬವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಕಾಡಾನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ತಮಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ. ಆದಷ್ಟು 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಫಾರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಈ ಕಾಡಾನೆ ತನ್ನ ಮರಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ದಿಢೀರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಹೊರಟು ಹೋದೆವು. ಆದರೂ ಆ ಕಾಡಾನೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂತು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವನ್ಯಮೃಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುತ್ತೋಡಿ, ಹೆಬ್ಬೆ, ತಣಿಗೆಬೈಲು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಭಾಗಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಫಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಫಾರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಕಾಡುಕೋಣ, ಜಿಂಕೆ, ಕಡವೆ, ಕಾಡುಕುರಿ, ಕೆಂದಳಿಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವವೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
