ETV Bharat / state

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭ

ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಕಾಡು ಕೋಣಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

wild-bison-capture-relocation-operation-started-in-chikkamagaluru
ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಟಿ(ಕಾಡುಕೋಣ) ಹಿಡಿದು ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಟಳ ನೀಡಿ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರು ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಡುಕೋಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

''ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಮಂದಿ ತಜ್ಞ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಾಕಾನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

wild-bison-capture-relocation-operation-started-in-chikkamagaluru
ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರ ಆಕ್ರೋಶ: ಕಾಡುಕೋಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ''ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಘರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಇದು ಅಸಂಬದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 20-22 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇವಲ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರೂವರೆ ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 150 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ, ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಕಾಡು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆವಾಸ್ಥಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಕಾಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಆನೆ ಪಥ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾಡು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾನವ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ'' ಎಂದು ಸಾಗರದ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಅಖಿಲೇಶ್ ಚಿಪ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

wild-bison-capture-relocation-operation-started-in-chikkamagaluru
ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

"ಇದೊಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಾಂಧವಘಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಖನ್ನಾ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ತಂದು ಕಾಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಟಿ ಹಿಡಿದು ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂರ್ಖತನದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಚಿಪ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

wild-bison-capture-relocation-operation-started-in-chikkamagaluru
ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

"ಮಲೆನಾಡು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಇವರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಲಿಷ್ಠ ಶ್ರೀಮಂತರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಇಂತಹ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೂ, ಇಲಾಖೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಚಿಪ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

wild-bison-capture-relocation-operation-started-in-chikkamagaluru
ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸಿರಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್​​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಡ: ರೈತ ಸಂಘ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಆಗ್ರಹ

TAGGED:

CHIKKAMAGALURU
WILD BUFFALOES OPERATION
WILD BISON RELOCATION
ENVIRONMENTALISTS
WILD BISON CAPTURE OPERATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.