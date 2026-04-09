ಪತಿ ಸತ್ತು 10 ದಿನ, ಕೊಳೆತ ಶವ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ; ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಪತ್ನಿಯೋರ್ವಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಪತಿಯ ಕೊಳೆತ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : April 9, 2026 at 1:25 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರುಳು ಹಿಂಡುವಂತಹ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು, ಮೃತಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಶವದೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನ ಕಳೆದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮೃತರನ್ನು ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ (77) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಣಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಓರ್ವ ಪುತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಪುತ್ರಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪುತ್ರ, ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪುತ್ರನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟು ಹತ್ತು ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದವು. ಶವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಅದೇ ಶವದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಣಕಲ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಣಕಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮೃತರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಣಕಲ್ ನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆರಿಫ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಣಕಲ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಣಕಲ್ ನ ಸುಭಾಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹಾಗೂ ಬಣಕಲ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸುಭಾಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಅವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಶ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಅವರ ದೇಹ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಹುಳುಗಳು ಅವರ ದೇಹ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆರಿಫ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಬಣಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
