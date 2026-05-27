1965ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯೋಧ ಹುತಾತ್ಮ: 60 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು

1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸೇನಾ ಯೋಧನ ಪತ್ನಿಗೆ ಆರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆತಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 4:13 PM IST

ಬಾಗೇಶ್ವರ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): 1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸೇನಾ ಯೋಧನ ಪತ್ನಿಗೆ ಆರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಾಗೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿವಂಗತ ಸೈನಿಕ ಮದನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೇಬುಲಿ ದೇವಿ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಯೋಧರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಡೆದರು.

1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಮದನ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಚೇರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ವೇದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ (ಸೇನಾ ಪದಕ), ಕುಮಾನ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಐಸಿ ಪಿಸಿಡಿಎ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ, ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ 28.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದೇಬುಲಿ ದೇವಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ 1965 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7 ರಂದು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾನು ಉದಾರೀಕೃತ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಎಂದು ದೇಬುಲಿ ದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.

ಯುದ್ಧ, ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂತು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್​ಪಿಎಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಖಜಾನೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೇಬುಲಿ ದೇವಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ನೆರವು ಪಡೆದ ನಂತರ, ದೇಬುಲಿ ದೇವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇನಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂತಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಿಲಿಟರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹುತಾತ್ಮರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

