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ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಸಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ: ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿ ಬಸವರಾಜ್​ ಜೊತೆ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ
ಪತಿ ಬಸವರಾಜ್​ ಜೊತೆ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2026 at 5:21 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.‌ ಬಸವರಾಜ್(37) ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿ. ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು.‌

ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಕರ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಹಾಗು ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದನು. ತಮ್ಮ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರೀಯಕರ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸ್ಕೇಚ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಕೊಲೆಯಾದ ಬಸವರಾಜ್​ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕರೆಸಿ ಕೊಲೆ: ಬಸವರಾಜ್​ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್​ನಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.‌ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್​ನನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಎಂಬುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಸದ್ಯ ಇವನನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ತನ್ನ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು.‌ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಜಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ.‌ ಇದೇ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ‌ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ: ಪತಿ ಬಸವರಾಜ್​ನನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ತಲೆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು‌. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ‌. ಆದರೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತರಾದ ಪಿಐ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ, ಪ್ರಿಯಕರ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕುದುರೆ ಕಣಿವೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಎಸೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು: ಜಗಳೂರು ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೂರು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಳಿಯಾರ್ ಬಳಿಯ ಕುದುರೆ ಕಣಿವೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಎಸೆದಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

DAVANAGERE
MURDER CASE
ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ
WIFE KILLS HUSBAND

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