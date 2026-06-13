2 ಕೋಟಿ ವಿಮೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಜಿ ಯೋಧನ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ: ಪತ್ನಿ, ಪ್ರಿಯಕರ ವಶಕ್ಕೆ; ಹೂತಿದ್ದ ಶವ ಹೊರತೆಗೆದು ತನಿಖೆ
ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಹೂತಿದ್ದ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 13, 2026 at 4:33 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಮೆ ಹಣ ಹಾಗೂ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನಾದ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ, ಹೂತಿದ್ದ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಸಂದೀಪ ಮಂಜರಗಿ (45) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಾಜಿ ಯೋಧ. ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಮಂಜರಗಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಪುಂಡಲೀಕ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ (FSL)ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಸಂದೀಪ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಅಪಘಾತವನ್ನು ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಗಂಡನ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬಾಟಲಿಗೆ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮೆ ಹಣ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ?: ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಮೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ನಿಯು ಕೊಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಂತೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯಕರ ಪುಂಡಲೀಕನಿಗೂ ಹಣದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ಪಾಲು ನೀಡದೇ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪ್ರಿಯಕರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಳಿವಿನ ಮೇರೆಗೆ ಯಮಕನಮರಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದಾಗ ಘಟನೆಗೆ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಯಮಕನಮರಡಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಒತ್ತಾಯ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೃತನ ಸಹೋದರ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜರಗಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ವಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಇದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾವು ಎಂದೇ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವೈಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡ ಬೇಡ, ಕೇವಲ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೀಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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