ಮೈಸೂರು: ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಗಂಡನ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಿಯಕರನೂ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆಯಾದ ಜವರಪ್ಪ, ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ. (ETV Bharat)
Published : April 19, 2026 at 10:38 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಣೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಪ್ಪ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ (32), ಕುರ್ಣೆಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತಾ (26) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದೇಶ್, ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಜತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ, ತನ್ನ ಪತಿ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೃತಾ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಜವರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ದಾಖಲು: ಮೃತ ಜವರಪ್ಪನ ಸಹೋದರ ರವಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಣೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಪ್ಪ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತಾಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 12 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಮೃತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಎ.16ರಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6:45ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೆಡಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ6:30ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೃತ ಜವರಪ್ಪನ ಸಹೋದರ ಸರಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು‌.

24ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸೆರೆ: ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ, ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ರವಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸರಗೂರು ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್​, ಪಿಎಸ್​ಐಗಳಾದ ಆರ್​. ಕಿರಣ್​, ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾಯಕ, ಆರ್.ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್‌ಐಗಳಾದ ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಆಹಮದ್, ಶಿವರಾಜು. ಎಂ.ಎಸ್. ಶೋಭಾ ಎಂ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರಾದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ವಿನಯಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ, ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಸೋಮನಾಯಕ, ಮಲಿಯಪ್ಪ, ಕಚೇರಿಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ 24 ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

