ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಪತಿ ಕೊಲೆ: ಸಹಜ ಸಾವು ಅಂತಾ ಬಿಂಬಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ಪ್ರಿಯಕರ ಅಂದರ್!
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 11, 2026 at 3:26 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ಪತ್ನಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಹಜ ಸಾವು ಅಂತಾ ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಅನಗೋಳದ ಬಾಬಲೆ ಗಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅವಿನಾಶ ಅಶೋಕ ಸೂಪ್ಪನ್ನವರ(40) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಅವಿನಾಶ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೂಪ್ಪನ್ನವರ(29), ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೈಲಾಸ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಚ್ಚಿತಾಲ್(43) ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಎಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ಸಂಜೆ ಅನಗೋಳದ ಅಂಕುಶ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅವಿನಾಶ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಮಲ ಸೂಪ್ಪನ್ನವರ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಿನಾಶ ಪತ್ನಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳಿದ್ದವು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸೀನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಪ್ಲೈಟರ್, ಲ್ಯುಮಿನೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ ಪತ್ನಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕೊಲೆಗೆ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೈಲಾಸ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವಿನಾಶ್ ತಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎದೆಯ ಮೇಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೈಲಾಸ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
