ಬೆಂಗಳೂರು: 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವುದಾಗಿ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿತೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 19, 2026 at 7:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹಬ್ಬಿಸಿ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಪತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ 50 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಬಾಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ, ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹ, ಕಳವು, ಸುಲಿಗೆ, ಮಾನಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬರುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ (CADD) ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯು, 2021ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿತೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗನಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡದೇ ವರಿಸಿದ್ದೆ. ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ, ಈಕೆಯ ಮಗನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಗನ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿ ಪತ್ನಿಯ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ದೂರವಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ದೂರ ಆದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ 18 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ, 320 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 1.5 ಕೆ.ಜಿ.ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ತನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಪರಿಚಯವಿದೆ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡದಿದ್ದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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