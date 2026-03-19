ಯುಗಾದಿ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ವಿವರಣೆ!
ಯುಗಾದಿ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಮೂಗುರ್ ಮಧು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 19, 2026 at 7:55 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊಸವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಯುಗಾದಿಯ ದಿನ. ಇಂತಹ ದಿನ ವರ್ಷದ ಫಲಾ -ಫಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹಾಗೂ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕಕಾಲ, ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತೀತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಿಗೂ ಹೊಸವರ್ಷ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವುದು ರೂಢಿ.
ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 139 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದ ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಪಂಚಾಂಗ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಇದೇ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ದಸರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಏಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷ ಏನು? ಈ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಏಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಮೂಗುರ್ ಮಧು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಗಾದಿ ಎಂದರೆ ಯುಗದ ಆದಿ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪಥ ಬಳಸುವುದು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಯುಗಾದಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆರಂಭದ ಕಾಲವನ್ನು ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿಯ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಠಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಎಂದರೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಚಾರದ ಅಧ್ಯಯನ, ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ವಿವರಣೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 18ನೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು 19ನೇ ತಾರೀಕು 6.40 ರವರೆಗೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ 7 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಓದುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2024-25-26 ಎಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸಂವತ್ಸರದ ಆರಂಭವೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ವರ್ಷ ಫಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪಂಚಾಂಗ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಓದಬೇಕು.
ಮುಂಚೆ ಗಣಿತಭಾಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದನ್ನು ಪೂಜ್ಯನೀಯವಾಗಿ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ಮೂಗುರ್ ಮಧು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
