ಭಾರತದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸವಾಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನದ್ದಲ್ಲ; ಜನರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಕಾರಣ!

ಭಾರತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾನೂನಿನದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಎಂದು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (Getty Images))
Published : February 2, 2026 at 9:19 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: "ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಪುರಸಭೆಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾನೂನಿನದ್ದಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IISc)ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ" ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಾದ ಸರಣಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಸಮುದಾಯಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶವಾಗಿಯೂ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಾದ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಭಾರತದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಬಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನವು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಜಾಗೃತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವಿಂಗಡಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಿಶ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ; ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ: ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಜನರು ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಜತೆಗೆ, ಶಾಶ್ವತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಹೇಳಿದರು.

ಪರಿಸರ ನೀತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಸಂಕೀರ್ಣವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ಜೈವಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ, ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಂಗಡಿಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದರು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕದ ಹೊರತು ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಹೊರತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಭಿನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಪಕ್ವವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಳಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಎಚ್.ಎನ್.ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬಯೋಮಿಥೇನೇಷನ್‌ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬಲವಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಮೀಥನೇಷನ್‌ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಪಗ್ರಹ, ಎಐ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಹಸಿರು ದಳ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಶೇಖರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಸಿ & ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಉಪಗ್ರಹ, ಎಐ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಲೋಹವನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದ ಮೂಲಕ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಗದು ಆಧಾರಿತ, ಒಪ್ಪಂದ-ಮುಕ್ತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೀಮಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ನಗರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ - ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಚಲನಶೀಲತೆ, ನೀರು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಎಐ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಗರಗಳಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ "ಬ್ಲಾಕ್​ ಸ್ಪಾಟ್​ಗಳು" ಗುರುತಿಸಲು ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮೆಷಿನ್​ ಲರ್ನಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಎಐಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.

ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ, ನಾವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರೊಂದಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಅವರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಡೇಟಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಕ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುವ ಸಿ & ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಕಸ ಸುರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಸ ಆಯುತ್ತಿರುವುದು (Getty Images))

ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳು: ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೀಸೆಲ್‌ನಿಂದ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನರ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಮೂಲಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಂತಹ ಡೇಟಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ-ಕಡಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಒಳನೋಟಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಇದೆ ಎಂದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSWML), ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA), ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

