ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಮುಳುಗುವುದೇಕೆ? ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಹೀಗಿವೆ
ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಪಾಸ್, ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಹೀಗಿವೆ. ವರದಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
Published : July 16, 2026 at 3:26 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯಾದರೆ ಸಾಕು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಲುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಜತೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗಲೂ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಸಾಳೆ ಬಡಾವಣೆ, ಪಿಜೆ ಬಡಾವಣೆ ಜನರು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಶಃ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪಿಸಾಳೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಳೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಳೆಯನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಲೇ ಜನ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಬೈಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯುಜಿಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ (Underground Drainage) ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ನೀರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಚರಂಡಿ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿವೆ. ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ಬಡಾವಣೆ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆರೆಗೆ ಖ್ಯಾತಿ: ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗ ನೆರೆಗೆ ಖ್ಯಾತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸೂಕ್ತ ಚರಂಡಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ಕಸ ಸುರಿದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬಾಷಾನಗರ, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನಗರ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಂ ನಗರ, ಎಸ್ಜೆಎಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ, ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನಗರ, ಹೈದಾರಾಲಿ ನಗರ, ನೂರಾನಿ ನಗರ, ಹೆಚ್ಕೆಜಿನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನ.
ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು: ಮಳೆಗೆ ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿಯ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್, ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರಿಗಿರುವ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರೇಣುಕಾ ಮಂದಿರ ಪಕ್ಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ನೀರು ಹರಿಯದ ಕಾರಣ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುದಿನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಕಾರ್ಯಪಡೆ) ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ನೆರೆ ಎದುರಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸನ್ನದ್ಧ: ಈಗಾಗಲೇ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ತೆರೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ತೆರೆದಿದೆ. ನೀರು ನುಗ್ಗಿದರೆ, ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ, ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನೀರು ಪುಟ್ಟ ಚರಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಹರಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಪನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೂ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಧಿಗಳ ತನಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಕೆಲವೆಡೆ ಚರಂಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ: ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿ, ಹೋರಾಟಗಾರ ಆದೀಲ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಂದು ಮಳೆಯಾದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ಆಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನೆರೆಯ ಅವಾಂತರ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2000ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನೀರು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೆರೆ ಕಾಟ ಕೊಡದೇ ಇರದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಲೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾದಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಲಿದೆ. ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನಗರದ 1ನೇ ಹಂತದ ಚರಂಡಿ ನೀರು 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಬೂದಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಾಸಕರು ಪ್ರತೀ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ, ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನಗರ, ಹೈದಾರಾಲಿ ನಗರ, ನೂರಾನಿ ನಗರ, ಹೆಚ್ಕೆಜಿನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ವೆಂಕಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಂ ನಗರ, ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನಗರ, ಬಾಷಾನಗರ, ಎಸ್ಜೆಎಂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ: ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೂದಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈದ್ಗಾ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಇದೆ. ಆ ಚರಂಡಿ ಯುಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಲಪನಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ನೀರು ಈದ್ಗಾಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಗೋರಿಗಳ ಒಳಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಬೂದಾಳ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ತನಕ ಚರಂಡಿ ಇದೆ. ಅದರ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವರಹಟ್ಟಿ ಬೂದಾಳ್ ತನಕ ಚರಂಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಾಗೂ ತೇಲಿ ಹೋಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2010ರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಮನೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಕಸ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಕುವ ಕಾರಣ ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಸ ತೆಗೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ: ಬಾಷಾನಗರ ನಿವಾಸಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಬಾಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಯೂಜಿಡಿ ಪೈಪ್ ಒಡೆದು ನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹರಿಯುವುದು, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತೆಗೆದ ಹೂಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಹೂಳು ಚರಂಡಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಯುಜಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದ ಆಯುಕ್ತರು: ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾ. ಎನ್. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಯುಜಿಡಿ ಹಾಕಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆರೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಯುಜಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದರೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಜನ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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