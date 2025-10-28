ETV Bharat / state

ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿನೆಡೆಗೆ ಹುಲಿಗಳು ಬರುವುದೇಕೆ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಹುಲಿಗಳು ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿನೆಡೆಗೆ ಬರುವುದೇಕೆ? ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TIGER
ಹುಲಿ (ANI)
ಮೈಸೂರು: ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ-ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಸಂತತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳೆಡೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂಬಂತೆ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಹುಲಿ, ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿಗಳು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾಡಂಚಿನ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹುಲಿ ಸಂತತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹುಲಿ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರಾದ ಕೃಪಾಕರ್, "ಟೆರಿಟರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೆಡೆ ಇರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಕಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹುಲಿಗಳು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಧು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ರೆಸಾರ್ಟ್​ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹುಲಿಗಳ ವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆದರಿ ಹುಲಿ ನಾಡಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ನಾಗರಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೋತ ಹುಲಿ ಗಡಿಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ತೊರೆದ ಹುಲಿ, ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು: "ವಯಸ್ಸಾದ, ಹಲ್ಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹುಲಿಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ, ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಒಂದೆಡೆ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಹೆದರಿ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ರಮ ರೆಸಾರ್ಟ್​ ಹಾಗೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು, ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

