ಯಾರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ, ನನ್ನ ಪತಿ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ: ಮೃತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ರಹ
ಯಾರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ, ನನ್ನ ಪತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೃತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 29, 2026 at 2:20 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 2024ರ ಮೇ 26ರಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
''ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗಾದ ಮುಖಭಂಗ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಮೃತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ ವ್ಯಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
''ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮಾನತೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು?'' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕವಿತಾ, ''ಬಡವರ ಹಣ ಈವರೆಗೂ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತಿಯ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು'' ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
''ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡನ್ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಪತಿ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವುದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಓದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎ ಅಂತಹ ಯಾವುದಾದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು'' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
''ನಮ್ಮ ಪತಿಯ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಎಂ.ಡಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಖಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕವಿತಾ, ''ನನ್ನ ಪತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕವಿತಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮೃತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾವ ಮೃತಪಟ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡನೇ ಮಗನನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಣ ಬಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
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