ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ್ದರಿಂ‌ದ ನೆನಪಾಯ್ತು ಮನೆ; ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನ ಮಂಗಳೂರು ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ!

ವೈಟ್‌ಡೌಸ್‌ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾರ್ವಾಡ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಪುನಃ ಆತನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಭಗವಾನ್ ಬುರ್ಗೆ, ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 2:19 PM IST

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಆತ ಸದಾ ಮೌನಿಯಾಗಿರುವವ. ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದ ಈತ ಎ. 20ರಂದು ತಾನಿರುವ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಆತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಎಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮರೋಳಿಯ ವೈಟ್‌ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯಧಾಮ. ವೈಟ್‌ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿ ಊಟ ಕೊಡಲು ಹೋದಾಗ ಈತ‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಅಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರಲೊಪ್ಪದೆ ಈತ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ. 2026 ಫೆ.26ರಲ್ಲಿ ಕೊರಿನ್ ರಸ್ಕಿನಾರಿಗೆ ಈತ ನಿರ್ಗತಿಕನಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು‌. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ವೈಟ್‌ಡೌಸ್‌ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವ ಈತ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಎ.20ರಂದು ಹೇಗೋ ಆತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ದಾನೆ‌. ತಕ್ಷಣ ವೈಟ್‌ಡೌಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ?" ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. "ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು" ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾರ್ವಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

ತಕ್ಷಣ ವೈಟ್‌ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಆಗಲೇ ಆತನ ಹೆಸರು ಭಗವಾನ್ ಬುರ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಆತ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಕಾರು ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಆತನ ತಮ್ಮ, ಬಾವ ಮತ್ತು ಮಾವ ಆತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ‌.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು, 'ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಂಚುವ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ (ಪಾಂಡೇಶ್ವರ) ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಸ್ಟಾಫ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಮಾತನಾಡದೆ, ಆಗಾಗ ಓಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರು ಭಗವಾನ್ ಬುರ್ಗೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದವನು ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಡ ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅವನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಗವಾನ್ ಬುರ್ಗೆ ಸಹೋದರ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '2016ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ, ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ. ಮೇಡಂ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾವು ಅವನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗುಣಮುಖನಾದರೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮನೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕ; ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಯುಪಿಗೆ ಹೋದ ಕಾಸಿಂ

