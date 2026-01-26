ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ: ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​​ ಟಾಂಗ್

ETV Bharat / state

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಟಾಂಗ್​ ಕೊಟ್ಟ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಖಾನ್​ (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ: ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಸತಿ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವ ಬಿ.ಝಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ 2028 ಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. 2013, 2019, 2023 ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾಗ 59 ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 19 ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ದೇವೇಗೌಡರು. ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಜೆಡಿಎಸ್​​ಗೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂದು ಇದು ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ನನ್ನ ನಂತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ‌. ನಾನು ವರದಿಯನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಕೊಡುವೆ. ಶಾಮನೂರು ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೈ ಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ವರದಿ ಕೊಡುವೆ ಎಂದರು.

ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಖಾನ್​, ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು ಟಗರು ಎಂದರು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ದ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.‌ ದಾವಣಗೆರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್​ ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಅನ್ವರ್​ಗೂ ನನಗೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ. ಮದುವೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಮದುವೆಗೆ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಹ ಬಂದಿದ್ರು ಎಂದರು.
ಇನ್ನು ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಚನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಎಂದರೆ ಅದು ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಎಂದರು. ಸಿದರಾಮಯ್ಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದರೂ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆಸೋದು ಬೇಡ ಎಂದರು.‌

