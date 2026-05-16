ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ?;ಪ್ರಧಾನಿ ಮನವಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಆರ್ಗಳಿಗೆ ದುಂಬಾಲು!
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ದೈನಂದಿನ ಸವಾಲಿಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ.
Published : May 16, 2026 at 2:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದು ಮೂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೈನಂದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಣಗಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಲ್ಲದೇ, ಹಾಗೇ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಮದು ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಕಡಿತ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಮನವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ದೈನಂದಿನ ಸವಾಲಿಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೆಟಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದುಮ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಮನವಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿರಾನಗರದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಚೇರಿ ಸಂವಹನಗಳು ತ್ವರಿತ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಸರಣಿ ಮಾತುಕತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ನಡೆದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಂತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು, ಸೋಮವಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಉಳಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತಂಡದ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು, ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಆದಾಯಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾದ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಂಭವವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂಧನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಸಮತೋಲಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದ ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ; ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಜನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೂ ಸಾಕೆಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಿತವ್ಯಯದ ಸಲಹೆಗಳು: ತಡವಾಯ್ತು ಎಂದ ತಜ್ಞರು