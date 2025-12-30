ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವಂತ: ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಡಿವಾಣ

ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ‌ ಒಳಗಾದ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಣದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಾನವ ಸಂಘಜೀವಿ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು‌ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪನ್ನು ನಾಗರಿ‌ಕ‌ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊರಬವೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ‌. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರಗತಿಪರರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ: ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ, ಗ್ರಾಮದ ಬಲಾಢ್ಯರ ಕುಟುಂಬ, ಬಲಾಢ್ಯರು ತಾವು ಕೇಳಿದ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡದೆ ಇರುವವರ, ತಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ‌ ಪದೇ ಪದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರನ್ನು ಮೊದಲೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ‌ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಇಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೂರಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ‌ ಒಳಗಾದವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮೂರಿನವರ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು‌ ನೀಡಿದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜ‌ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದವರು ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲಾ‌ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು.

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮನವಿ: ಇದೀಗ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ‌ ಒಳಗಾದ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಣದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌.

ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕ‌ರ್ ನಗರದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಗೌರಪ್ಪ ದಡ್ಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಶ್ವೇತಾ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ದೂಗುರು ಗ್ರಾಮದ ಷಣ್ಮುಖ ಕುಟುಂಬ, ಗಣಪತಿಯಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ, ಸೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮೂಡುಗೇರಿಯವರ ಕುಟುಂಬ, ಪರಶುರಾಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಳಲಿಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ, ಕುದುರೆ ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಕುಟುಂಬ, ಪರಸಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ, ಬಸವರಾಜ ಕುಟುಂಬ, ಪುಂಡಲೀಕ,‌ ಜಗದೀಶಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ, ನಾಗರಾಜ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಚಿಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖ‌ರ್, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ, ಮತ್ತು ಮಂಜಪ್ಪ ಪತ್ರಸಾಲು, ಉಳವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.

ಗುಡುವಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮಗೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಉಳುಮೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಟಿ‌ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾವು 50 ಸಾವಿರ ರೂ‌. ನೀಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಕೇಳದೆ‌ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.‌ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು‌ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಯಂತ್ರಗಳನ್ಜು ಸಹ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.‌ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಸ್​ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ.‌ ನಮಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ‌ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

ಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್.ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, 'ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 6ರಲ್ಲಿ 30 ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದು ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್​ 7 ರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕೆಂದು ಖಾತೆ ಏರಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮದವರು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌' ಎಂದರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ‌. ಇದು 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ನಂತರ ನಾವು ಎಸ್ಪಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಾವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ‌ ಹಲ್ಲೆಗೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಮ್ಮ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮದವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರ ಬರಬೇಕು.‌ ಎಲ್ಲಾ ಊರು, ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವು ಸಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಬದುಕುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಒಂದು ಸೈಟಿನ ವಿವಾದ, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ! ಮಳಲಗದ್ದೆಯ ಕನ್ನಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ತಮಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನಗೆ ಒಂದು ಸೈಟಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೈಟ್ ಹಂಚಿದಂತೆ ನನಗೂ ಸೈಟ್ ಹಂಚಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೊನೆಯ ಸೈಟು ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ‌ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು. ನನ್ನ ಸೈಟ್ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ನನ್ನ ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.‌ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯನ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.‌ ಬಹಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ, ಬದುಕುವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ಹಾಗೂ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ.‌ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ‌. ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

