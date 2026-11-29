ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು: ಆರ್.ಅಶೋಕ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲುವ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 29, 2026 at 2:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ವಿವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಡೈವ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ರನ್ನು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ನರಿ ತರ ವಿಜಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
2,000 ರೂ. ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟು ದಿನಬೇಕಿತ್ತಾ?: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಿಎಂ ಅವರ ಎಡಬಿಡಂಗಿತನ, ಖಾದರ್ ದುರಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಡಿಕೆ ಮಾತು ಜಗತ್ತು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿಎಂ ದುರಹಂಕಾರದ ಮಾತಾಡಿದರು. ಡಿಕೆಶಿ ಮಾತನ್ನು ಕನಕಪುರವೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕೇಳುತ್ತಾ? ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವರು 13 ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಾ? 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅವರದ್ದು. ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ದಿನ ಹೋರಾಟ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಾಗಳ ಪರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಕೊಡಿ. ಡಿಕೆಶಿ ಮಾತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತು ಅಂದರಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತು ಬಿಡು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಾ? ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದವರು ನೀವೇ, ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ನೀವು. ಈಗ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗೌರವ ಧನ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಆಶಾಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ, ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಆಶಾಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಪಾಪರ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ?: ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪಾಪರ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತಾ? ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದಾಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಭೆ ಆಗುವುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ತಡ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಂಸತ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಯೂ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಸೋಲುವ ಆತಂಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೋದಿಯವರೇ ಪಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ, ಎನ್ಸಿಪಿ, ವೈಎಸ್ಆರ್ ಹೋದವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುವವರು ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್, ಖರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೋದಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಎರಡೂ ಬಿಲ್ಗಳು ಪಾಸಾಗುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಮೀಸಲು ಕ್ಷೆತ್ರಗಳೂ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಭೇಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಹೊರಟಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಎಂಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಏಕಾಏಕಿ ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೇ, ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಂತ ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೋಗಿ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಿಮಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ದೆಹಲಿಗೆ ನಾಟಕವಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ: ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಾಟಕವಾಡಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರೆಬೆಲ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಡಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೇ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆಂದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್