ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಎಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿದೆ ಎಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 2:49 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 3:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿದೆ ಎಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2012 - 2017ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 1.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವೀರೇಶ್ ಸವದಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಂತರಾಮನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಯಿದೆಗಳು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆಯೇ?, ಅಥವಾ ಜಾರಿಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾಯಿದೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಗಳು, ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು ಚರ್ಚಿ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ (ಸೆಕ್ಷನ್ 17(ಎ)) ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 2018 ಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದರೂ 2018 ರ ಜುಲೈ 26ರ ಬಳಿಕ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
2018ರ ಜುಲೈ 26 ಕಿಂತಲೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 2018ರ ಜುಲೈ 26ರ ನಂತರ ತನಿಖೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ಎ ಅಡಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ನೇರವಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಪರ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ಎ ಅಡಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 8-10 ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ಎ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 1.55 ಕೋಟಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2024 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2024 ರಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಲವಡಿ, ಎಇಇ ವೀರೇಶ್ ಸವದಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, 2012-2017 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ಎ ಅಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ನೇರವಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
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