ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೂಟೆ ಮೂಟೆ ಗೋಧಿ ಚೀಲ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಪತ್ತೆ

ಯಾರೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 2:32 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್​​. ರಂಗಾಪುರ (ದೋರನಾಳು) ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಟೆ ಮೂಟೆ ಗೋಧಿ ಚೀಲಗಳು ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ದೂರುದಾರ, ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಿಲಯ ಪಾಲಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಯಾರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ದೂರುದಾರನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಟಾಚಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ತುಂಬಿರುವ ಚೀಲಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಮೌಖಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ 'ಹೌದು... ಗೋಧಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು ಪಡೆದು ಹೂತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

2023 ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಪಡೆದು, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ ಇತರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಕಲನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆಗ ಹೆಚ್​ ರಂಗಾಪುರ ಕೆ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಸ್​ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಬಂದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ.ಇ.ಒ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶೈಲಾ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದೂರುದಾರರು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಾಲತಿಯವರು, ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ಬಂದಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈವರೆಗೂ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತನಿಖೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

