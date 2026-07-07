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ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ರೈತರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆ ಸರ್ವೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆ ಸರ್ವೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 8:41 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ರೈತರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಸರ್ವೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸ್ವಯಂ ಬೆಳೆ ಸರ್ವೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ಹಂಗಾಮುಗಳ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಆಯಾ ಹಂಗಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಅದರಂತೆ ಪಾಳು/ಕಟಾವು ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್​ಗಳ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 25% ಅಥವಾ 1 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಾಯಿತಿಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಹಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಬೆಳೆಯು ಅದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇತರೆ ಹಿಸ್ಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್​​ಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್​​ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆ ದಾಖಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಬೆಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್​ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹವಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಕೀಕೃತ ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ಷೆ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ/ Geo-referenced map ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ/ ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಂಧುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.‌ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ) ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ SOP :

- ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೈತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯದ ರೈತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು.

- ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿವರ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಧುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.

- ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಮೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಋತುಮಾನಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯಾದಲ್ಲಿ Mobile App ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ವಿಮಾ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.

- ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಯಡಿ ಒಳಪಡಲಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಬೆಳೆಯು ತಾಳೆಯಾಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈತರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ರೈತರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ Technology Fundನಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

- ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ತಾಳೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದಲ್ಲಿ ಅದರನ್ವಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶದ crop survey integration ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

ತಾಳೆಯಾಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಕಾಲಾವಧಿ ಏನು?: ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗದ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಲಾಗಿನ್​​ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೈತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು) ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಸಾಲ ಪಡೆಯದ ರೈತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು) ಲಾಗಿನ್​ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಗಿನ್ (ಬ್ಯಾಂಕ್/ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ)ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು / ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 7 ದಿನದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.

ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಮೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ daim initiate ಮಾಡಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ‌ ಇರಲಿದೆ. Claim initiate ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ‌ ಇರಲಿದೆ. ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ರೈತರು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.

ರೈತರು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ‌‌. ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಮಿತಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ‌ ಇರಲಿದೆ.

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