ಏನಿದು ಬೇಡ್ತಿ - ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ? ಯಾಕಿಷ್ಟು ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ?

ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.

BEDTI VARADA LINK HAVERI RIVER LINK PROJECT ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ
ಬೇಡ್ತಿ - ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 18, 2026 at 10:17 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಯ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಹೋರಾಟಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಠಾಧೀಶರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯೋಜನೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ.11ರಂದು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತತ್ವದಲ್ಲಿ ವರದಾ-ಬೇಡ್ತಿ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಹಾವೇರಿ ರೈತರು ಇದೇ 26ರಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲು ಈ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಬೇಡ್ತಿ- ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ?: ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. 1992 ರಿಂದಲೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಡ್ತಿ ನದಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತೆ. ವರದಾ ನದಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಮುಂದೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬೇಡ್ತಿ ನದಿಯಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 242 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸೇರುತ್ತೆ. ಇತ್ತ ವರದಾ ನದಿ ವರ್ಷದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹರಿದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತುತ್ತದೆ. ಬೇಡ್ತಿ ನದಿಯಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ 242 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ವರದಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಸಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಹಾವೇರಿ ಗದಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರೂಣಿಸಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರೋಧವೇಕೆ?: ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರೋಧ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮರಗಳ ಹನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ವೃಷ್ಟಿವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಮಘಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇರುವ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವೇ ಸಾಕು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರ ಮಾತು.

ಯೋಜನೆಯ ಪರ ಇದ್ದವರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಹಾವೇರಿ, ಗದಗದ ರೈತರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೇಡ್ತಿ - ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಡಿಪಿಆರ್ ಬೇರೆ ಈಗ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಪಿಆರ್ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನದಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬೇಡ್ತಿ ನದಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮೂಲಕ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಸುವುದು. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡ್ತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ 242 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನದಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಜನೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 9,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಡಿಪಿಆರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಡಿಪಿಆರ್ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಡಿಪಿಆರ್‌ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ನೂತನ ಡಿಪಿಆರ್ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?. ಅವರ ಯಾವ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಕ ಭಾದಕಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅನುಮತಿಗಳು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಅನುಮತಿ, ನೀರಿರುವಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ ಅನುಮತಿಗಳು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

HAVERI
RIVER LINK PROJECT
ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ
BEDTI VARADA RIVER LINK PROJECT

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

