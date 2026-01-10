ಇನಾಮದಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವವು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಇನಾಮದಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು?
Published : January 10, 2026 at 1:08 PM IST
ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಇನಾಮದಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಥೋಡ್ ಅವರರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ; "ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಕುದಿಸಿದಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಸದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗೋವರೆಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ರಸ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಚೇಂಬರ್ ವಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನಾಮದಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಸ್ಕೆಟ್(ದ್ರವರೂಪದ ಸಕ್ಕರೆ ಶಿರಪ್) ಮೇಲಿನ ಚೇಂಬರ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಡಿದಿದೆ. ಅದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು(ಎಸ್ಒಪಿ) ಅನುಸರಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ಈ ದುರಂತ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಇನಾಮದಾರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷವೂ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವು. ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಈ ರೀತಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ 8 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ರೀತಿ ದುರಂತ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ಸ್, ಎಚ್ಓಡಿ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ಬು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ..?
- ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕೇನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕನ್ವೇಯರ್ಗಳ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ/ ಗಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
- ಕೇನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕನ್ವೇಯರ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿನ ತುಣುಕು & ಬಗ್ಯಾಸ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೀಡಿರಬೇಕು.
- ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು.
- ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೃಢೀಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- ಕಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ತೆರೆದ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಿದ್ದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮುಚ್ಚುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
- ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
- ಯಾವುದೇ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ಂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಉಪಸ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedures) ತಪ್ಪದೇ ಅಳವಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ ಆಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬಾಯ್ಸರ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈಯರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಡಿಸಿಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಬಾಯ್ಲರ್ ಫರನೆಸ್ ಡೋರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
- ಬಾಯ್ಲರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪದೇ ಆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಮೋಲಾಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಡೈಕ್ ವಾಲ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಡೈಕ್ ವಾಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕಿಂತ ಶೇ.110 ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು.
- ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೇಖರಣಾ ಹಾಗೂ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಬೇಕು.
- ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
- ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲದಂತೆ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಡಿಟರ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಕಬ್ಬನ್ನು ಅನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು ವಾಹನದ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಾಲಕರು ವಾಹನದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು.
- ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಖಾಯಂ ನೌಕರರಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು.
ಹೀಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮುರಗೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಟಿಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ವಿ. ಸುಬ್ಬುರತಿನಂ, ಟಾಕಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಸ್. ಬಿನೋದಕುಮಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮುರಗೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ, "ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ನುರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ 8 ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಠಿಣ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾಲೀಕರು ಏನು ಬಡವರಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದು, 1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇನಾಮದಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುರಂತ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
