ಮನುಜನಿಂದ ಮನನೊಂದು ಮನೆ ತೊರೆಯಿತೇ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ? ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?

ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಪಕ್ಷಿತಜ್ಞೆ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರ ಮಹೇಶ್​ ಎಂ. ಅವರು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

What is the reason for the disappearance of sparrow populations? Interview with a bird expert
ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನ
Published : March 20, 2026 at 7:05 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅವುಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸದ್ದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನಸುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞೆ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂ. ಸಂದರ್ಶನ

ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಇಂದು ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಪಕ್ಷಿತಜ್ಞೆ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ

ನಾವು ವಾಸಮಾಡುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಸಮಿಪ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಳು-ಕಡಿ, ಹುಳ-ಹುಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ.

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ

ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ: ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಪಕ್ಷಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಲಾವರ್ ಎಂಬವರು 2010ರಲ್ಲಿ 'ನೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್' ಎಂಬ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂತತಿಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಂತತಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ.

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಂತತಿ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣ: ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ವಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಈಗ ಮಾಲ್‌ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರೀಕರಣ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿ ನಶಿಸಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ.

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ

ಹಾಗಾದರೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಗರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂತತಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ‌ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಸಂತತಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅವರು ಮಾತು.

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ

