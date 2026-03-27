ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಏನಂತಾರೆ ಚಿಂತಕರು, ಅರ್ಚಕರು ?
ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಹೇಶ್ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 27, 2026 at 5:12 PM IST
Updated : March 27, 2026 at 6:00 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ನವಮಿಯ ದಿನ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಜನನವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದಿನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀರಾಮನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಚಿಂತಕರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 14 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ರಾಮಾಯಣದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿಗೂ ಸಹಾ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ನವಮಿಯ ದಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಡವಳಿಕೆ, ಆತನ ಆದರ್ಶವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಆತನನ್ನ ನೆನೆಯುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆತ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ. ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿಗೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ರಾಮನಾಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದರೂ ಕೂಡಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗಳೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಮನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಕೂಡಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ನಡೆದು, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಭ್ಯುದಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
