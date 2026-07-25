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ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಮದ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ತಜ್ಞರ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ

ಗಂಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮದ ಬಂದಾಗ ಅದರ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WHAT IS THE BEHAVIOR OF MALE ELEPHANTS WHEN THEY ARE IN MUSTH? EXPERT RESPONSE
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 7:42 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 7:50 PM IST

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ಮೈಸೂರು: 'ಗಂಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮದ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ'? ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಮದ (ಮಸ್ತಿ) ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಮದ ಬಂದ ಆನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?, ಮದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ?, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮದ ಬರುತ್ತದೆ?, ಮದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ? ಸಾಕಾನೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಮದ ಎಂದರೆ ಮಸ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದೇ ಮದ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಗಂಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮದ ಬಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಗಂಡು ಆನೆಯ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಮದ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಆ ಭಾಗ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಭಾಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದ್ರವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಮದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ?, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಆನೆಗೆ 14-20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 20-80 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಆನೆಗೆ ಬರುವ ಮದ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಆನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮದವು ಕನಿಷ್ಠ 3 ವಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು 3 ತಿಂಗಳು, 6 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 100ರಲ್ಲಿ 1 ಆನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮದ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಆನೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

What is the behavior of male elephants when they are in musth? Expert response
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಮೂರು ವಿಧದ ಮದಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧದ (ಮದ) ಮಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 'ಪ್ರೀ ಮದ', 'ಟಿಪಿಕಲ್ ಮದ' ಮತ್ತು 'ಪೋಸ್ಟ್ ಮದ' ಅಂತ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀ ಮದ: ಪ್ರೀ ಮದದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುವುದು, ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಬಳಿಕ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹರಿಯುವುದು, ಮಾವುತನ ಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದು, ನಿರಂತರ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಮರಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ಪ್ರೀ ಮದದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು 15 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.

What is the behavior of male elephants when they are in musth? Expert response
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಟಿಪಿಕಲ್ ಮದ: ಟಿಪಿಕಲ್ ಮದವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾವುತರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾವಾಡಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರದ್ದೇ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಕಂಡರೂ ಸೋಂಡಿಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಓಡೋಡಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಮದ: ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಾವುತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಭಾಗಶಃ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

What is the behavior of male elephants when they are in musth? Expert response
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಮದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬರುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ ವರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮದ ಬಂದಾಗ ಆನೆಗಳನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಕೆಣಕಬಾರದು. ಅದರ ಕಾಲಿಗೆ ಚೈನ್​ ಹಾಕಿ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ರೇಷನ್​ಗಳಾದ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಮೊಸರನ್ನ, ಬಾಳೆದಿಂಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳ ಬಳಿಯೋ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಆನೆಗಳ ನಡುವೆಯೋ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಮದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಸಾಕಾನೆಗಳಾದರೆ ಮೇಲಿಂದ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಸುರಿದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮದ ಬಂದ ಗಂಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬಹುದೇ? ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮದ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಂಪ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಭಾಗಶಃ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಆನೆಗಳ ಸ್ವಭಾವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮದ ಬರುವುದುಂಟು. ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭೀಮ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ಅರ್ಜುನ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಪರೂಪ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಮದ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾವುತರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೈದ್ಯರು ಅದರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮದ ಬಂದಾಗ 25 ವರ್ಷದ ಆನೆಯು 75 ವರ್ಷದ ಆನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮದ ಬಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ವಾಸನೆ ಮೂಲಕ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. - ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್, ನಿವೃತ್ತ ಪಶು ವೈದ್ಯ

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Last Updated : July 25, 2026 at 7:50 PM IST

TAGGED:

MYSURU DASARA ELEPHANTS
EXPERT REACT ON MUSTH
ಮದ
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