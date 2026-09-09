ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ' ಸದ್ದು: ಏನಿದು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ? ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೇನು?
'ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ' ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಪಿ. ಅವರ ವರದಿ.
Published : September 9, 2026 at 3:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ' (Approver/Pardon to Accomplice) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದ ನೈಜ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸವಾಲಾದಾಗ ಕಾನೂನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್, ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಏನಿದು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ? ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರೇನು?: ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಹ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆ ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿನಾಯಿತಿಯೇ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ 2023ರ (ಹಿಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ - CrPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 343, 344 ಮತ್ತು 345 ರ ಅಡಿ (ಹಳೆಯ CrPC ಸೆಕ್ಷನ್ 306, 307, 308) ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಳು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳು, ಮರಣದಂಡನೆ ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಅಪರಾಧದ ಸಂಚು ಹೇಗೆ ರೂಪಿತವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇರದಿದ್ದಾಗ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವ ಸಹ ಆರೋಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಸಹ ಆರೋಪಿಯೇ ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆರೋಪಿಯು ತಾನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಆರೋಪಿಯು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಸಂಗತಿಗಳು, ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ತಾನು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಾದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಆತನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಾದಾನವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆತನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಪರಾಧ ಲೋಕದ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್ ನ್ಯಾಯದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ, ''ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾದವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನು ಮಾತ್ರ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಸಹ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರ ವಿಚಾರಣೆ (ಪಾಟಿ ಸವಾಲು) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆತನ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ನ್ಯಾಯದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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