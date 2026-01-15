ETV Bharat / state

ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ‌ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪರ - ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ : ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು, ಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಕೀಲರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

stray-dogs
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು (ETV Bharat)
Published : January 15, 2026 at 5:06 PM IST

ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅವು ಕಚ್ಚಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ 'ಶ್ವಾನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ' ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ನ.7ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ವಕೀಲರ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಶ್ರಯ ತಾಣದಿಂದ 100 ಮೀಟರ್‌ ದೂರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ತೆರೆಯಬೇಕು. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆದೇಶದ ಪಾಲನೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು‌ ವೃದ್ಧರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದು, 10 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ‌ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರೇಮಿ ವರುಣ ಕಾರ್ಖಾನೀಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ತಕ್ಷಣ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ : ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ನದಾಫ, 'ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ 'ಶ್ವಾನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ' ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸಾಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಾರದು. ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.‌ ಅಲ್ಲಿಯೇ‌ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ, ಆಹಾರ, ನೀರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ‌ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಸಮರ : 'ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೊ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾಯಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ..? ಹಾಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು‌ ಸಮರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

stray-dogs
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖ : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವಕಾರ್ ಶಾಹಪುರಿ, 'ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ‌ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮುಕ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರು ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಓಡಾಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸರಿ ಅಲ್ಲ : 'ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಾವಿರಾರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವುಗಳಿಗೆ ಊಟ, ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮಲ-ಮೂತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಓಣಿಯ ಕಾರ್ನರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಯಾರನ್ನೂ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 'ಶ್ವಾನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ'ಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು' ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರೇಮಿ ವರುಣ ಕಾರ್ಖಾನೀಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

stray-dogs
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 22 ಸಾವಿರ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 8,500 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಓರ್ವ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೆವು. ಅವರು ನೀಡಿದ ವರದಿಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 22 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಈಗ ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪುನವರ್ಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗ ಊಟ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2500 ನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ : 'ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 'ಶ್ವಾನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ' ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 550 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ 2500 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 500, 500 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು‌. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ಜೊತೆಗೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪುನವರ್ಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿಸಬೇಕು, ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ‌ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

stray-dogs
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು (ETV Bharat)

ಫೀಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ಸೂಚನೆ : ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ(ಎಬಿಸಿ) ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 3 ದಿನಕ್ಕೆ 300 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಲಿವೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಪಾಯಿಂಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ‌ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಮೂರು ಫೀಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು.‌ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು‌ ಮತ್ತು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಾವೇರಿ: ಆರಂಭವಾದ ದಿನವೇ ಬಂದ್ ಆದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ

