'ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂಚಾರಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ' ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ನೈಜ ಮಳೆಕಾಡಿನ ಅನುಭವ
Western Ghats on Wheels: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂಚಾರಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 15 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಲ್ಟಿ-ಆಕ್ಸಲ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚಲಿಸುವ ನೈಜ ಮಳೆಕಾಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 7:47 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿಯು 'ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂಚಾರಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ' (Western Ghats on Wheels) ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ (fully-immersive) ಸಂಚಾರಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 'ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ' ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 15 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಲ್ಟಿ-ಆಕ್ಸಲ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚಲಿಸುವ ನೈಜ ಮಳೆಕಾಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ಈ ಬಸ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಬ್ರೇಜ್ ಆಲಂ ಷರೀಫ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸರದ ಜೀವಾಳ. ಕಾಡಿನ ನೈಜ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶಾಲಾ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮಾನ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮೆಗಾ-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ: ಬಸ್ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (CSR) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬಸ್ನ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಚಲಿಸುವ ಮಳೆಕಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು:
ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಘಟ್ಟದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲಾ ಅಂಗಳಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ 15 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿದೆ.
ನೈಜ ಟೆರಾರಿಯಂಗಳು (Living Terrariums): ಹರಿಯುವ ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಶೋಲಾ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹವಾಮಾನ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಒಳಾಂಗಣ ಇರಲಿದೆ.
3D ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು AR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ.
ಝೀರೋ-ಕಾರ್ಬನ್ ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 5.2 kW ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಯಾಗುವ ಲೈವ್ ಕಾಡಿನ IoT ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೀಕ್ಷಣೆ.
ಬೃಹತ್ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು: ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್, ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ಗಳ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಿತ್ರಣ.
ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳು:
ಮೈರಿಸ್ಟಿಕಾ ಚೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಪ್ರಾಚೀನ ಮೈರಿಸ್ಟಿಕಾ ಚೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ'ಯ (National Policy) ಕರಡು ರಚನೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಗೀತೆ (Anthem): ಗಾಯಕ ಜಸ್ಕರನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಗೀತೆ ಬಿಡುಗಡೆ.
ಟ್ರೆಷರ್ ಹಂಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್: ಯುನೆಸ್ಕೋ, WWF-ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಯೋಜನೆ.
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