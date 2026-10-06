ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಕೈಗೆ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಕನೂರ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
Published : October 6, 2026 at 9:48 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಡಾ. ಆರ್.ಎಂ ಕುಬೇರಪ್ಪ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಕನೂರ ಅವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಉಳವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕರು ಸಂಕನೂರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸಂಸದರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಶಾಸಕರಾದ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ, ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 2008 ರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿ, ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ವಿ ಸಂಕನೂರ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಅಂತೇ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಪದವೀಧರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇವರು SIR ವಿರೋದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನುಸುಳಕೊರರು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಅನ್ನೋಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ, ನುಸುಳುಕೋರರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ. ವೋಟ್ ಸೇರಿಸೋದು ಸುಲಭ ಇದೆ. ಆದರೆ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡೊದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾವು ಕುಳಿತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಜನರು, ಯುವಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಕನೂರ ಅವರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಶೆಟ್ಟರ್, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಹೊರಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅ.23 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ, ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಶೆಟ್ಟರ್, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿ ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಇವೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಬದಲು ಒಪಿಎಸ್ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 79 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಕೇವಲ 15 ಸಾವಿರ ನೋಟಿಪಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 14 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಪಿಎಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಆಗಿದೆ. 45- 50 ಸಾವಿರ ಪೆನ್ಶನ್ ಬರುತ್ತಿರುವರೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ತೆಗೆಯಲು ನಾನೇ ಸಭಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ರಿಂದ 54 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಆಗಿವೆ ಎಂದರು.
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