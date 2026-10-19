ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಚುನಾವಣೆ: ಕಣದಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಪಕ್ಷೇತರರು, ಮತವಿಭಜನೆ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು
ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಪಕ್ಷೇತರರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಮತವಿಭಜನೆ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2026 at 5:43 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೇರಾನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಕ್ಷೇತರರು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 ಜನ ಜನ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಆರ್. ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 97,000 ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದವು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 18 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 14 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಮತಗಳ ವಿಭಜನೆ, ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟದ ಹಾದಿ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 62ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಮತಗಳ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿರುಗುಮುರುಗು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪದವೀಧರರ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೇ. ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜನರ ನಡುವೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪದವೀಧರರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ ಪದವೀಧರರು ಮತ ಹಾಕುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನದೆಯಾದ ಯುವ ಮತದಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಇರುವುದರಿಂದ ಮತವಿಭಜನೆ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಜ್ಜಗಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ ಮತ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಪಕ್ಷೇತರರು 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ರೆ ಮತ ಮಾತ್ರ ಮತಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲ ಪಕ್ಷೇತರರು ಮತ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಷ್ಟು ಮತವಿಭಜನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲಗೆಟ್ಟ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತದಾರರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಲಿದೆ. ಮತದಾರರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮದಂತೆ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ವೀರೇಶ ಸಂಗಳದ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತದಾರರು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನೆರವು ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪದವೀಧರರು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತವಿಭಜನೆ ಆಗುವದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಚುನಾವಣೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಪಕ್ಷೇತರರು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಮತಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಇದು ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ ಮತವಿಭಜನೆ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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