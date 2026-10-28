ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು: 9,323 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಭೇರಿ
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಪದವೀಧರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ನಾಲ್ಕೂ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 28, 2026 at 8:23 AM IST
ಧಾರವಾಡ/ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2026ರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ವಿ. ಸಂಕನೂರ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರನ್ನು 9,323 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿರುವ ಸಂಕನೂರ ಅವರು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಸಂಕನೂರಗೆ 33,711 ಮತ: ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ ಅವರು 33,711 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರು 24,388 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂತಕುಮಾರ ಆರ್. ಅವರು 4,055 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಮತಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ: ಡಾ. ಜಿ. ಹೆಚ್. ಇಮ್ರಾಪುರ 338, ಉಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದೈವಜ್ಞ 228, ನಿಶಾಂತ್ ಶಂಕರ್ ಬಂಕಾಪುರ 143, ಕೃಷ್ಣಾ ಹೆಚ್. ಬಳೆಗಾರ (ಕೆಆರ್ಎಸ್) 141, ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನಾನ 120, ಸಂತೋಷ್ ಮನೋಹರ ವೆರ್ಣಿಕರ 85, ಜೀಶಾನ್ ಅಹ್ಮದಖಾನ್ ಪಟ್ಹಾನ್ 62, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗಂಗಾಧರ 55, ತಳವಾರ ಶಿವಕುಮಾರ 42, ಜಿಶಾನ್ ಡಿ. ಶಿರಸಂಗಿ 39 ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ 39 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ. 75.62ರಷ್ಟು ಮತದಾನ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 97,400 ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 73,658 ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 45,110 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 28,548 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 75.62ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತದಾನದ ವಿವರದ ಪ್ರಕಾರ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 35,119 ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 25,214, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 21,594ರ ಪೈಕಿ 16,770, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 24,648ರ ಪೈಕಿ 19,401 ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 16,039ರ ಪೈಕಿ 12,273 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.
10,245 ಮತಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತ: ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ವಿವರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 73,691 ಮತಗಳಲ್ಲಿ 63,446 ಮತಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, 10,245 ಮತಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ: ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2014ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 22,507 ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 23,857 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸುತ್ತುಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಕನೂರ ಅವರ ಗೆಲುವು ಅಧಿಕೃತ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಕನೂರ ಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
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