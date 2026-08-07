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ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಬಳಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ : ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ಅಗ್ರೋಜಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 5:49 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಯವಕನನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಾದಿಯಾ ಮೂಲದ ಅಗ್ರೋಜಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ (18) ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ದುರ್ದೈವಿ.

ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಲೇಬರ್ ಶೆಡ್‌ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸೈದುಲು ಅಡಾವತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಬದಿಯ ಲೇಬರ್ ಶೆಡ್‌ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಮೃತದೇಹ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೃತ ಯುವಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಲೆವರಿ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ; ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಬಂಧನ

ಪತಿ ಬಂಧನ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ (24) ಬಂಧಿತ. ಆರೋಪಿಯು ಜು.27 ರಂದು ಗೇರುಪಾಳ್ಯದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪತ್ನಿ ರೀಮಾಕುಮಾರಿಯನ್ನು (20) ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜು.29 ರಂದು ರೀಮಾಕುಮಾರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದಿದೆ‌‌. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಕೊಳತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೀಮಾ ಕುಮಾರ್​ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅರಸಿಕೊಂಡು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ರೀಮಾಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಧೀರಜ್​ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಗೇರುಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ರೀಮಾಕುಮಾರಿ ಕುಮಾರ್​ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ‌ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಧೀರಜ್ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರು ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೇ ಮತ್ತೆ ಮುನಿಸು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಅನಿತಾ ಹದ್ದಣ್ಣನವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

BENGALURU
WEST BENGAL YOUTH MURDER
ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಬಳಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಯುವಕ ಹತ್ಯೆ
MURDER IN BENGALURU

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