ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿ - ವೈದ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಾಷೆಯ ಕೊರತೆ: 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಡಿಎಂಒ
ರೋಗಿ - ವೈದ್ಯರ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಲು ಹೊರರಾಜ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಗಳು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಡಿಎಂಒ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 10, 2026 at 1:43 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಬಂದ ಅನೇಕ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ದೂರು, "ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ…"!.
ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಾಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ರೋಗಿಗೆ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ – ಭಾಷೆ.
ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಆದೇಶ: ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ರೋಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷಿಕರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೂರಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದಲೂ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ರೋಗಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ವೈದ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಪೇಸೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ: ಇವರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರೂ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರೋಗಿಯು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ರೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
"ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ", "ಭಯಪಡಬೇಡಿ", "ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ", "ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು" ಎಂಬ ಸರಳ ಮಾತುಗಳೂ ರೋಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧ್ಯ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಿವಶಂಕರ್ ತಮ್ಮದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮಲಯಾಳಂ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಬೇಕೇಬೇಕು: ಅದೇ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಈ ಸೂಚನೆ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರುವ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವವರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಯಾರ ಮೇಲಿನ ಹೇರಿಕೆಯೂ ಅಲ್ಲ.. ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ: "ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ರೋಗಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಹತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮದತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ರೋಗಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ರೋಗಿಯ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತು ರೋಗಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನರ್ಸ್ ಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ ಡಿಎಂಓ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲಪ್ರಧವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
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