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ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಳೆಗಾಗಿ ಮರುಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆ

ವರುಣನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮರುಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಸಿದರು.

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ಮಳೆಗಾಗಿ ಮರುಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 5:28 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದರೂ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಪೈರು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮರುಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವರುಣನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಾರದ ಸಂತೆಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲೆಂದು ಮರಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ‌ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದು.

ಮಳೆಗಾಗಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಮಳೆಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಮಂದಿ ದೇವಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಮೊಸರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಮಳೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಭಕ್ತರು ಎಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

"ಎಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಎಡೆ ತಂದು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದೇವತೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ" ಎಂದು ಭಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಳೆಗಾಗಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಜನ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸಲುಗಳು (ಬೆಳೆ) ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ, ಹೂವಿನ, ಹಾರ ಮತ್ತು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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DAVANAGERE
MARULA SIDDESHWARA TEMPLE
WEEKLY FAIR FOR RAIN IN DAVANAGERE
WEEKLY FAIR FOR RAIN

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