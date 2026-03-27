WeAreCity 2026: ವಾಸಯೋಗ್ಯ ನಗರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ, ಟೆಕ್​ಹಬ್​​ನಲ್ಲಿ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ!

ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್​ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಸುಲಭತೆ, ಸೌಕರ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (IANS)
Published : March 27, 2026 at 2:28 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಗಾರ್ಡನ್​ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಟೆಕ್​ ಹಬ್​ ಆಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಾಸಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅನ್‌ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಬಿಎಲ್‌ಆರ್ ಮತ್ತು ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈವ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 'ವೀಆರ್‌ಸಿಟಿ 2026'ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಮಹಾನ್​ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಏಳು ಮೆಟ್ರೊ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ನೇಹಿ, ಉತ್ತಮ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಹವಾಮಾನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 8 ಮೆಟ್ರೊ ನಗರಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಜೀವನದ ಸುಲಭತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಆ ನಗರದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣಿಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮಹಾನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಸ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೆಕ್​ ಹಬ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು - ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದ ಬೆಂಗಳೂರು

  • ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೂಡಿಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದಯ ಮತ್ತು ಎಐ ಚಾಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
  • 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ 12.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರಂತರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಅಧಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್​ ಫಂಡ್​ ಭಾಗಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಂತೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 59 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ.
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೇಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಿಗಮಗಳ ಬಲವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಹೆಚ್ಚು ಸುಸಜ್ಜಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಂತೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಐಟಿ - ಬಿಪಿಎಂ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
  • ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
  • ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ವೇತನದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
  • ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಹಿವಾಟು ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • 2019 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 7 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಶೇ 53 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೋನಗರಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೀಗಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೊಒಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕಸಾರಿಗೆವೈವಿಧ್ಯತೆವಲಸೆವಸತಿ- ಸೌಕರ್ಯಹವಾಮಾನ
ಹೈದರಾಬಾದ್​153424
ಬೆಂಗಳೂರು283161
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ335713
ಚೆನ್ನೈ441672
ದೆಹಲಿ ಎನ್​ಸಿಆರ್​516248
ಪುಣೆ667535
ಗ್ರೇಟರ್​ ಮುಂಬೈ774386
ಅಹಮದಾಬಾದ್​828857

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಅವುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. 2020ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 6ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸುಮಾರು 5.4 ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ನಗರಗಳು2011 ಜನಗಣತಿ2020 ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ದೆಹಲಿ ಎನ್​ಸಿಆರ್​16.330.8
ಗ್ರೇಟರ್​ ಮುಂಬೈ18.429.7
ಚೆನ್ನೈ8.714.7
ಬೆಂಗಳೂರು8.514.4
ಹೈದರಾಬಾದ್​7.712.4
ಪುಣೆ5.111.7

ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ (ಜಿಸಿಸಿ) ನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 2.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜಿಸಿಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಸಿಸಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ.

ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್​ಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್
ಜಿಸಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ875355
ಮಧ್ಯಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಿಸಿಸಿ225100
ಜಿಸಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ 2000 ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ260110
ಪ್ರತಿಭೆಗಳು660000235000

ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಗರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ನೆಲೆಯು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಆಳವಾದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಲವಾದ ಆವೇಗ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಿಸಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಟೆಕ್​ ಹಬ್​ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು:

2017ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್​​ಗಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ 2.6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 3.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ತಾಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು 72ಪಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ ಬಂಡಾವಳವನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಫುಡ್​ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ- ಎನ್​ಸಿಆರ್​, ಗ್ರೇಟರ್​​ ಮುಂಬೈಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದೆ.

ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಐಟಿ ಕೌಶಲಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಏಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ:

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ​ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅದರ ರೂಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

