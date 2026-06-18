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ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಂ ಗೇಟ್‌ ಬಂದ್

ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನದಿಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ..

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ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಂ ಗೇಟ್‌ ಬಂದ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 2:32 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ತನ್ನ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾದ ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಂ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಂನ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜೂನ್ 17ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 36.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 3.3 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 17ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 668.7 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 390.7 ಮಿ.ಮೀ. ಅಂದರೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈವರೆಗಿನ ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ: ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.

2026

(ಮಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)

2025

(ಮಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಂಟ್ವಾಳ 315.1 678.4
ಮಂಗಳೂರು417.6789.5
ಪುತ್ತೂರು304.3642.6
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ374.5648.2
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ400702.3

ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ 9 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕೇವಲ 4.58 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ 31.5 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 23.70 ಮೀಟರ್, ಗುರುಪುರ ನದಿಯಲ್ಲಿ 6.5 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 1.22 ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ 84.325 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 76.82 ಮೀಟರ್ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳೂ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಳಗಿದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಈವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಂನ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್​ಗಳು ಬಂದ್: ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 6 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ಮೀಟರ್ ನೀರಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡ್ಯಾಂನ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಳೆ ಹಾನಿ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲ ಹಾನಿಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. 343 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಮೂರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2,875 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, 14 ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 143.75 ಕಿ.ಮೀ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1.56 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ.

ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
MANGALURU RAIN
THUMBE DAM
ಮಳೆ ಕೊರತೆ
WEAK MONSOON

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