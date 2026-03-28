ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
Published : March 28, 2026 at 8:05 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಎರಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತೀರ್ಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಷ್ಟೇ. 625 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು. ಆದರೆ, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎರಡು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ : ಎರಡು ಕಡೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ನಾನು 30ನೇ ತಾರೀಕು ಹೊರಟು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಮತ್ತು 2 ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ, 3 ಮತ್ತು 4ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ಕೇರಳ, 6ನೇ ತಾರೀಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಇಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಮರ್ಥ್ ಅವರು ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನೆಕೊಂಡದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಳಿಕ ಅಂಜನೇಯ ಶಕ್ತಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
