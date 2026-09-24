ETV Bharat / state

250 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ವಿಟಿಯುಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ: ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವಿಟಿಯು 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವು ಸೆ.26 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

VTU RECOVERED IT MONEY BELAGAVI UVU CONVOCATION ವಿಟಿಯು
ವಿಟಿಯು ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 10:44 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿಟಿಯುಗೆ ಸೇರಿದ 610 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪೈಕಿ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ (ಯುವಿಸಿಎ) ಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ವಿಟಿಯು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಯನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಟಿಯು ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಐಟಿ) ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ವಿಟಿಯು)ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ₹700 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ 610 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಫ್​ಡಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಎಪ್​ಡಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2012-13ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಟಿಯುಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ 250 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 12(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಿಯು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ವಿವಿಯ ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಟಿಯು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 1999ರಲ್ಲಿಯೇ 12(ಎ) ಅಡಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಆರ್‌ಟಿಐ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 1999ರ ಪ್ರವೇಶ ನೋಂದಣಿ (ಎಂಟ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಾನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 450 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಯ 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಧಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 610 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಇಟ್ಟು, 11ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಠೇವಣಿಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಬಳಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 26ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಟಿಯು 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್​ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

57,697 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 52,025 (ಶೇ.90 16) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಟೆಕ್, ಬಿ.ಇ-51,421, ಬಿ.ಇ.ಆರ್ಕ್ 586, ಬಿ.ಇ ಪ್ಲಾನ್ 12 ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಆನರ್ಸ್ 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್: ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂಆರ್ ಜ್ಞಾನಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡಾ.ಸಬಿತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಆರ್.ವಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಪಿ.ಶ್ಯಾಮ್, ಎಐಸಿಟಿಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಜಿ.ಸೀತಾರಾಂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ 52,025 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 27,437 ಯುವಕರು ಮತ್ತು 24,583 ಯುವತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.85.56 ಇದ್ದು, ಶೇ.95.83 ಯುವತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 94 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ವಿಟಿಯು ನೀಡುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು 38 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 49 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಒಟ್ಟಾರೆ 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 94 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು (38 ವಿಟಿಯು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಗೂ 56 ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್) ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೈನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ್, 12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ವಿಎಸ್ ಎಂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರ್.ಕೋಠಿವಾಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಸ್.ಹಡಲಗೆ 8 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಎಂಆರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಎಂ.ಕಶ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜೆಎನ್‌ಎನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಬಿ.ಎಂ. ಧನ್ಯಶ್ರೀ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂರ್ಗ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎ.ಸಿ. ಕವಿನಾ 6 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡು ಹಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚೆಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಹಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಇದೆ.‌ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ‌ನಮಗೆ‌ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಟಿಯು ಕುಲಸಚಿವರಾದ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಪ್ರೊ. ಯು.ಜೆ.ಉಜ್ವಲ್, ಕುಲಸಚಿವರು(ಆಡಳಿತ) ಪ್ರಸಾದ ಬಿ.ರಾಂಪುರೆ ಇದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಗೆಹರಿದ 14 ವರ್ಷಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಿವಾದ: 700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವಿ

TAGGED:

VTU RECOVERED IT MONEY
BELAGAVI
UVU CONVOCATION
ವಿಟಿಯು
VTU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.