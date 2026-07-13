ETV Bharat / state

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ 2028ರ ಚುನಾವಣೆ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

SATISH JARKIHOLI
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2028ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಹಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹೈಲೆಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ,‌ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ನಾನೇನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾರು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾರೋ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಎಂದಿರುವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ದೂರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಪಪಡಿಸಿದರು.

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ. ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೋಷಿ ಇದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಂಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಇದೆ. ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕುರಿತು ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆಳೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಮಂತ್ರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

SIDDARAMAIAH
BELAGAVI
KARNATAKA ASSEMBLY ELECTION 2028
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
SATISH JARKIHOLI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.