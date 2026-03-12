ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ರೈತರಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತಾಯ; ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 2:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ರೈತರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತರೆ ರೈತರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ. ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕೊಂದರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಇದೆ. RTC ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುರಿ ಕಾಯೋನಿಗೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಸಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ 20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಸತ್ತರೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾವು ಕಡಿತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿಂದುಳಿದ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ- ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ: ಹಿಂದುಳಿದ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಯಮ 330ರಡಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಧುನಿಕ ಭರಾಟೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಲ ಕಸುಬುಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನುದಾನ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದುಳಿದ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ: ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವೆ: ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ