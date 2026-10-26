ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು: ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 4:44 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ಇದೇ ಅ.29ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ ಸಂಬಂಧ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಬರದ ಘೋಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯಿತು. ಬರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರದ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅ.29ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ನಾವು ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಲಹೆ ಸಹಿತ 4 ಪುಟದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ಸಹ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ.14ರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಹ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಶೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಿಯುಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಶೂ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ನಾನು ಈ ಕುರಿತು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು.
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