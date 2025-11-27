ETV Bharat / state

ದೆಹಲಿಗೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಕರೆಸಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

we-will-call-cm-and-dcm-to-delhi-and-take-the-next-decision-says-mallikarjun-kharge
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 27, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೆಹಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿಯೇ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದರು.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (PTI)

ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಖರ್ಗೆ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಗರಿಗೆದರಿದ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಇತ್ತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.‌ ನಾಯಕರುಗಳ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರ ಬಳಗ, ಅಂಹಿಂದ ನಾಯಕರು ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ‌ ನಡೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ನಿಲುವು ಏನಿರಬೇಕು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.‌

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನೆಗೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಆಗಮಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ದೆಹಲಿ ವರಿಷ್ಠರ ಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.‌

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ: ಈ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಲೆಟ್ ಹಿಮ್‌ ಕಾಲ್. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ‌ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವ: ಡಿಕೆಶಿ

ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆ: ರಾಜ್ಯದ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

TAGGED:

CM SIDDARAMAIAH
DCM D K SHIVAKUMAR
BENGALURU
KARNATAKA POWER SHARING ISSUE
MALLIKARJUN KHARGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.