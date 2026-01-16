ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ, ಬಳಸುವ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು: ಸಚಿವ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ, ಬಳಸುವ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 16, 2026 at 8:02 PM IST
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆ, ಬಳಸುವ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆಯನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡರ ನಿಂದಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಒಪ್ಪುವಂತದಲ್ಲ, ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಡುವಳಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡುವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಖಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಏಕಾಏಕಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, "ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ರೈತರು ನೀಡಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು 65 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 81 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಜನರು ಸದೃಢರಾಗಲು ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದಿರುವ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಕುರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಯೂರಿಯಾ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ 40 ಕುರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 40 ಕುರಿಗಳ ತಲಾ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರದ ಪ್ರಕಾರ 40 ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ವಿತರಿಸಿದರು.
