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ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಆ.15ರ ವರೆಗೂ ಸಮಯವಿದೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಆ.13 ಸಂತಾಪ ಇದೆ. 14ರಂದು ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

D K SHIVAKUMAR
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 3:26 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಆ.15ರ ವರೆಗೂ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಳಂಬ, ಸದನಕ್ಕೆ ಸಚಿವರ ತಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಆ.15ರ ವರೆಗೂ ಸಮಯ ಇದೆ. ಆ.13ರಂದು ಸಂತಾಪ, 14ರಂದು ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಒಬ್ಬರೇ ಸಿಎಂ ಇದ್ರು?. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ?. ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.‌

ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ: ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರೋಟೆಮ್ ಸಭಾಪತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇಶದ ಮುಂದೆಯೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಸಭಾಪತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಲಾ?. ನಮ್ದು ಹೊರಟ್ಟಿದು ವಿಚಾರವಿದು, ಮನೆ ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎಂದರು.‌

ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು. ಇನ್ನು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ?, ನಿಮಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಹಿಳಾ ಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BENGALURU
KARNATAKA CABINET EXPANSION
PORTFOLIO ALLOCATION
ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ
D K SHIVAKUMAR

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