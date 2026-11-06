7 ಮಂದಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಿಂದ ಏಳು ಮಂದಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2026 at 2:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಹಳ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಿಂದ ಏಳು ಮಂದಿ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೇಲೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತ್ಯವಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆರೋಪಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಮಗಳ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ: ಭೀಕರವಾದಂತ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಹಳ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಗಳು ಕೂಡಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡೋಣ ವರದಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿರೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಳಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೋಟೀವ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಯವತಿ. ಅವಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಯ್ದು ನೋಡೋಣ, ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಎಂದರು.
ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ನಡಿತಾ ಇದೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಂಬರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ನಂಬರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಬರಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2018ರಲ್ಲಿ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡಿತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ತನಿಖೆಯ ವರದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದರು.
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