ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್

ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್​. ಅಶೋಕ್​ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 23, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಪರವೂ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಂದು ಮಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ: ಆಳಂದ ಲಾಡ್ಲೆ ಮಶಾಕ್ ದರ್ಗಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಾಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕೋಮು ಗಲಭೆ ನಡೆಸಿದವರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೇಸ್‌ಗಳನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದರು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ ವೋಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ. ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದವರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆತಂಕ ತರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಲಿ ಪಡೆಯಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ವಾಪಸ್ ತಂದರು. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದವರ‌ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ? ಆನೇಕಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ? ಕಮೀಷನ್​ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಆನೇಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಮೀನು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೂರ್ಯನಗರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಕೀಂ. ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕೇಳಿದ್ರು? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಬರುವ ಸ್ಕೀಂಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೂರ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷವಾದರೂ 95%ರಷ್ಟು ನಿವೇಶನಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು, ಜಮೀನು ನಿಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಓಸಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೂ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಕೈಬಿಡಲಿ. 80% ರೈತರು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಕಲಿ ರೈತರು. ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ರೈತರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿ ರೈತರು ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಹಿಟ್​​ಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಜೆಪಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸಿಜೆಐ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಇರೋದು. ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆ ತೋರಿದೆ. ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಟ್ ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಟ್​​ಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.‌

