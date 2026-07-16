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ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ: ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರಾವಿತ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ಯತ್ನಾಳ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MLA Basanagouda Patil Yatnal
ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 6:09 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ SIT ಅಂತಿಮ‌ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಅಂಧಾಭಿಮಾನ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆಂಟ್​​ಗಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ನನಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಾಗಿರುವ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂಥವರು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಈಗ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದ ಯತ್ನಾಳ್​ (ETV Bharat)

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರಾವಿತ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ವರದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸದನದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ವಿದೇಶಿ, ISI, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ, ಪುರಾವೆ, ಹಗರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದವರು 30 ದಿನ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಅವರ ಹುದ್ದೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಕಾನೂನು, ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಂದೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೂ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರೂ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸಲು ಕೆಲವರ ಯತ್ನ: ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸಲು ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. JPC ಕಮಿಟಿ ಥರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಜಯೇಂದ್ರ‌ ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ್​ಗೆ ವಾರೆಂಟ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೊಡೀತಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಹೊರಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗಾದಷ್ಟು ನೋವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಮನಿ ಲಾಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪೈಕಿಯವರಲ್ಲ. ಆಗ ನೋವಾಗಿದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ. ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ‌ಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ನೋವಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಜೈಲಿಗೋದ್ರೂ ನನಗೆ ನೋವಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್​ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ED, IT ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. KPSC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಹುಕಾರ್ ಎಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದಿನ ಸಿಎಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 40 ಸಾವಿರ ಅಂತ‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೋ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಲು ಬಿಡಬೇಕಾ? ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಪಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಓದಿ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ‌. ಇಂತಹ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅಂತಹ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ‌ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಅದೇ, ಯಾವುದೇ ಸಿಎಂ ಬಂದ್ರೂ ಅದೇ ಹಣೆಬರಹ. KPSC ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. UPSC ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಆನೆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು, ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ, ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್​ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ: ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

TAGGED:

BENGALURU
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ
DHARMASTHALA CASE
ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಕೇಸ್​
BASANAGOUDA YATNAL

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