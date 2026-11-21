ನಾವ್ಯಾರೂ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅವರ ಕನಸಿನ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 21, 2026 at 7:01 PM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕನಕಪುರದಂತೆ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹಿರಿಯೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ದಳ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಜತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜತೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಬರೀ ಜೀವನ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ. ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಅಂದರೆ ದಾನ- ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಸತ್ಯ, ಶಿಸ್ತು, ನೀತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ. ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ. ಮರ ತಾನು ಕೊಡೋ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಾನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಹರಿಯೋ ನದಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅವರ ಕನಸಿನ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾ ಸೇವಕ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಮತಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 3 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ನೀರು ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀರಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಭವನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದಳ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡ್ಮೂರು ಕಡೆ ಪ್ರಜಾಸೇವೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಅರ್ಜಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಚುನಾವಣೆ ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಾವು ಜನರ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ನನಗೆ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜನತೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
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